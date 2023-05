New Parliament Building Inauguration LIVE Updates: विधि विधान के साथ आज होगा नए संसद भवन का उद्घाटन, यहां जानें हर एक अपडेट

तमिलनाडु के वेल्लकुरुचि अधिनम के 18वें पुजारी ने कहा कि भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कल सभी अधिनामों को सम्मानित किया।

Today is a very important day for India as the new Parliament building will be inaugurated today. The Sengol will be installed near the Speakers chair. The PM honoured all the Adheenams yesterday: 18th pontiff of Vellakuruchi Adheenam from Tamil Nadu, in Delhi pic.twitter.com/fI8UmpW1s8