New Parliament: नए संसद भवन के उद्घाटन पर 'सर्व-धर्म प्रार्थना', विभिन्न भाषाओं में हुई स्तुति; देखें वीडियो

नई दिल्ली, एएनआई। New Parliament Building Inauguration प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन को देश को समर्पित किया और नए भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक चिह्न सेंगोल स्थापित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले धोती-कुर्ता पहनकर पूजा अर्चना की और तमिलनाडु से आए 20 पंडितों का आशीर्वाद लिया।

पीएम मोदी ने इसके बाद सेंगोल को स्थापित कर नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अन्य केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 'सर्व धर्म प्रार्थना' समारोह में शामिल हुए। सर्व-धर्म प्रार्थना में धार्मिक नेताओं ने विभिन्न भाषाओं में प्रार्थना की।

समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे।

