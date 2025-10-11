Language
    सेना व पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे फर्जी प्रशिक्षण संस्थान का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

    By Narender Sanwariya Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:21 PM (IST)

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, इनमें निर्मल माइती सेवानिवृत्त सैनिक हैं। जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद यह फर्जी संस्थान खोला था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अब तक इस संस्थान की आड़ में कितने युवकों से नौकरी के नाम पर ठगी की गई है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : सेना और पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर कमिश्नरेट इलाके में चल रहे एक फर्जी प्रशिक्षण संस्थान का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनपर यह फर्जी संस्थान चलाने का आरोप है। आरोप है कि नौकरी की चाह रखने वाले युवकों से इस फर्जी संस्थान में प्रशिक्षण के नाम पर मोटी रकम ली जाती थी और उन्हें सेना या पुलिस में नौकरी दिलाने का वादा किया जाता था।
    गिरफ्तार आरोपितों के नाम गोपाल दास और निर्मल माइती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बैरकपुर कमिश्नरेट अंतर्गत मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक घनी आबादी वाले इलाके में यह प्रशिक्षण संस्थान संचालित किया जा रहा था। संस्थान में सात से 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता था। सूचना के आधार पर बैरकपुर के पुलिस आयुक्त मुरलीधर शर्मा के आदेश पर पुलिस टीम ने गुरुवार रात छापा मारा। मौके से दोनों आरोपितों को दबोचा गया। इनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इनमें निर्मल माइती सेवानिवृत्त सैनिक हैं। जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद यह फर्जी संस्थान खोला था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अब तक इस संस्थान की आड़ में कितने युवकों से नौकरी के नाम पर ठगी की गई है।

