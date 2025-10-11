Language
    श्रीसोल-अमेरिकन प्रीकोट के डॉ. शुभ गौतम की नई पहल: अब स्टील की चादरें भी करेंगी पर्यावरण की रक्षा

    By Dr. Shubh GautamEdited By: Narender Sanwariya
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:17 PM (IST)

    भारत को हमेशा से इस्पात निर्माण और कोटिंग तकनीक में विश्व स्तरीय नेता माना जाता रहा है, लेकिन यह नवाचार इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़कर एक नया मानदंड स्थापित करता है।

    श्रीसोल-अमेरिकन प्रीकोट के डॉ. शुभ गौतम

    नई दिल्ली। टिकाऊ बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, भारत सरकार ने श्रीसोल-अमेरिकन प्रीकोट के डॉ. शुभ गौतम को "नॉवेल नैनोकंपोजिट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज एंड देयर ऑफ़" के लिए पेटेंट संख्या 441784 प्रदान की है। यह वैश्विक स्तर पर पहली ऐसी तकनीक है, जो कलर-कोटेड स्टील शीट्स को दोहरी भूमिका निभाने वाली सामग्री में बदल देती है - एक ओर ये टिकाऊ निर्माण सामग्री हैं, दूसरी ओर शक्तिशाली कार्बन अवशोषक। यह नवाचार भारत को ग्रीन टेक्नोलॉजी के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    छतों से कार्बन सिंक तक: एक क्रांतिकारी तकनीक

    इस सफलता का मूल एक नैनो-कम्पोजिट पॉलिएस्टर-आधारित कोटिंग है, जिसे पूरी तरह से भारत में विकसित और परिष्कृत किया गया है। जब इस कोटिंग को छत की चादरों पर लगाया जाता है, तो यह एक स्व-संचालित चक्र शुरू करती है। यह लगातार वायुमंडलीय CO₂ को अवशोषित करती है और बारिश या धुलाई के समय इसे प्राकृतिक रूप से मुक्त कर देती है। साफ होने के बाद, सतह खुद को रिचार्ज करके कार्बन अवशोषण का नया चक्र शुरू कर देती है। इस प्रकार, जो स्टील पर एक निष्क्रिय परत मात्र थी, वह अब एक जीवंत कार्बन सिंक में बदल गई है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत की एक शक्तिशाली पहल का प्रतीक है।

    तत्काल प्रभाव: 1000 पेड़ों के बराबर कार्बन अवशोषण करती एक छत

    इस तकनीक के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन नवीन चादरों से ढकी 1,00,000 वर्ग फुट की एक गोदाम की छत, 1,000 पूर्ण विकसित पेड़ों के बराबर CO₂ अवशोषित कर सकती है। जहाँ एक प्राकृतिक वन को परिपक्व होने में दशकों लग जाते हैं, वहीं ये छतें स्थापना के पहले दिन से ही अपना काम शुरू कर देती हैं। यह तकनीक उन शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जहाँ जगह की कमी और तत्काल जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है।

    इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम

    भारत को हमेशा से इस्पात निर्माण और कोटिंग तकनीक में विश्व स्तरीय नेता माना जाता रहा है, लेकिन यह नवाचार इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़कर एक नया मानदंड स्थापित करता है।

    इस संबंध में श्रीसोल-अमेरिकन प्रीकोट के डॉ. शुभ गौतम ने कहा, "यह केवल एक पेटेंट नहीं, बल्कि विश्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारा यह नवाचार साबित करता है कि स्थिरता और उद्योग एक साथ फल-फूल सकते हैं। साधारण छत की चादरों को कार्बन-अवशोषित करने वाली संपत्तियों में बदलकर, हम यह दर्शा रहे हैं कि भारतीय विज्ञान मानवता को आश्रय देने के साथ-साथ इस ग्रह का भी उपचार कर सकता है।"

    आत्मनिर्भर भारत और नेट ज़ीरो 2070 के लक्ष्य को मिली नई गति

    जैसे-जैसे भारत अपने नेट ज़ीरो 2070 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे स्वदेशी नवाचार स्थायी बुनियादी ढाँचे को मुख्यधारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह तकनीक 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन को मजबूत करती है और भारत को हरित प्रौद्योगिकियों के वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित करती है। यह एक शक्तिशाली संदेश देता है कि स्थिरता के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसे हमारे जीवन को आकार देने वाली संरचनाओं में ही समाहित किया जा सकता है।

    भारत से उठी वैश्विक जलवायु कार्रवाई की एक नई पहल

    यह उपलब्धि किसी तकनीकी सफलता से कहीं अधिक है; यह एक दृष्टिकोण है कि कैसे भारतीय प्रतिभा जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकती है। जब पूरा विश्व व्यापक समाधानों की तलाश में है, तब भारत ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि स्वदेश में विकसित नवाचार का वैश्विक प्रभाव हो सकता है। यह एक ऐसा सबूत है कि हरित भविष्य की नींव हमारे सिर पर मौजूद छत जैसी साधारण चीज़ से भी शुरू हो सकती है।