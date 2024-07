New Criminal Laws: दिल्ली नहीं ग्वालियर में दर्ज हुई नए कानून वाली पहली FIR, गृह मंत्री अमित शाह ने बताया पूरा मामला

अमित शाह ने इस बीच स्पष्ट किया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला मामला दिल्ली में दर्ज नहीं हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि पहला मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया था। शाह ने कहा कि दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज मामला नए कानूनों के तहत दिल्ली में दर्ज किए गए पहले मामलों में से एक था।

#WATCH | HM Amit Shah clarifies that the first case under new criminal laws was registered in Gwalior, MP. The case registered at Kamla Market PS was one of the first cases registered in Delhi under the new laws.



July 1, 2024