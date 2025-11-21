नए CJI को आवास के लिए नहीं करना पड़ेगा 6 महीने का इंतजार, यहां मिलेगा आलीशान बंगला
मुख्य न्यायाधीश को अब बंगले के लिए 6 महीने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने CJI के निवास के लिए नई व्यवस्था की है। अब दो बंगले, 5 कृष्ण मेनन मार्ग और 19 अकबर रोड, CJI के आधिकारिक निवास होंगे। नए CJI सूर्यकांत 19 अकबर रोड में शिफ्ट होंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अब पद संभालते ही बंगला खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने लुटियंस दिल्ली में दो लग्जरी बंगलों को आधिकारिक तौर पर CJI का निवास घोषित कर दिया है।
दरअसल, दो लग्जरी बंगलों 5 कृष्ण मेनन मार्ग और 19 अकबर रोड को आधिकारिक तौर पर CJI का निवास घोषित कर दिया है। सोमवार को शपथ लेने वाले नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत सीधे 19 अकबर रोड शिफ्ट होंगे। वहीं, पुराना आधिकारिक बंगला 5 कृष्ण मेनन मार्ग अब अगले CJI जस्टिस विक्रम नाथ को आवंटित किया गया है।
बंगला खाली करने के लिए मिलता 6 महीने का समय
बताते चलें कि रिटायर होने वाले जज को सरकारी बंगला खाली करने के लिए 6 महीने का समय मिलता है। इस दौरान नए CJI को महीनों इंतजार करना पड़ता था। इसी समस्या का समाधान निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दो बंगलों को CJI का आधिकारिक निवास बनाया है।
CJI नया पता 19, अकबर रोड होगा
न्यायमूर्ति सूर्यकांत सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उनका पता लुटियंस दिल्ली में 19, अकबर रोड होगा, न कि पास का 5, कृष्ण मेनन मार्ग बंगला, जो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) का एकमात्र आधिकारिक निवास था। 19, अकबर रोड स्थित बंगला एक बड़ा कार्यालय स्थान वाला दो मंजिला घर है।
एनडीटीवी ने सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष सूत्रों के हवाले से बताया कि 5, कृष्ण मेनन मार्ग स्थित आवास वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को आवंटित किया गया है, जो लगभग 14 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत के स्थान पर अगले मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे।
