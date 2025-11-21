नए CJI को आवास के लिए नहीं करना पड़ेगा 6 महीने का इंतजार, यहां मिलेगा आलीशान बंगला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अब पद संभालते ही बंगला खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने लुटियंस दिल्ली में दो लग्जरी बंगलों को आधिकारिक तौर पर CJI का निवास घोषित कर दिया है।

दरअसल, दो लग्जरी बंगलों 5 कृष्ण मेनन मार्ग और 19 अकबर रोड को आधिकारिक तौर पर CJI का निवास घोषित कर दिया है। सोमवार को शपथ लेने वाले नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत सीधे 19 अकबर रोड शिफ्ट होंगे। वहीं, पुराना आधिकारिक बंगला 5 कृष्ण मेनन मार्ग अब अगले CJI जस्टिस विक्रम नाथ को आवंटित किया गया है।

बंगला खाली करने के लिए मिलता 6 महीने का समय बताते चलें कि रिटायर होने वाले जज को सरकारी बंगला खाली करने के लिए 6 महीने का समय मिलता है। इस दौरान नए CJI को महीनों इंतजार करना पड़ता था। इसी समस्या का समाधान निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दो बंगलों को CJI का आधिकारिक निवास बनाया है।

CJI नया पता 19, अकबर रोड होगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उनका पता लुटियंस दिल्ली में 19, अकबर रोड होगा, न कि पास का 5, कृष्ण मेनन मार्ग बंगला, जो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) का एकमात्र आधिकारिक निवास था। 19, अकबर रोड स्थित बंगला एक बड़ा कार्यालय स्थान वाला दो मंजिला घर है।