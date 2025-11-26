मुंबई एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट के साथ नेपाली महिला गिरफ्तार, ओमान जाने की थी कोशिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक नेपाली मूल की महिला को फर्जी भारतीय पासपोर्ट के जरिये ओमान जाने की कोशिश करते गिरफ्तार किया है।

महिला विगत सप्ताह मस्कट जाने वाली फ्लाइट में सवार होने के लिए शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंची थी।

नेपाली महिला फर्जी पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार

सहार पुलिस थाने के एक अधिकारी के अनुसार, उसने अपना नाम काजल बताया और एक भारतीय पासपोर्ट दिखाया। इसमें उसका जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश के नोहरा में दर्शाया गया था। हालांकि, उसके चेहरे के हाव-भाव स्पष्ट रूप से नेपाली लग रहे थे। इससे संदेह पैदा हुआ।