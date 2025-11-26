Language
    मुंबई एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट के साथ नेपाली महिला गिरफ्तार, ओमान जाने की थी कोशिश

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    मुंबई एयरपोर्ट पर एक नेपाली महिला को फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया गया। वह मस्कट जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश कर रही थी। इमिग्रेशन अधिकारियों को उस पर संदेह हुआ क्योंकि वह नेपाली लग रही थी। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह नेपाल की नागरिक है और उसका असली नाम काजल लामा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    नेपाली महिला फर्जी पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक नेपाली मूल की महिला को फर्जी भारतीय पासपोर्ट के जरिये ओमान जाने की कोशिश करते गिरफ्तार किया है।

    महिला विगत सप्ताह मस्कट जाने वाली फ्लाइट में सवार होने के लिए शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंची थी।

    नेपाली महिला फर्जी पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार

    सहार पुलिस थाने के एक अधिकारी के अनुसार, उसने अपना नाम काजल बताया और एक भारतीय पासपोर्ट दिखाया। इसमें उसका जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश के नोहरा में दर्शाया गया था। हालांकि, उसके चेहरे के हाव-भाव स्पष्ट रूप से नेपाली लग रहे थे। इससे संदेह पैदा हुआ।

    मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी

    उसे जांच के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा गया। पूछताछ के दौरान उसने कुबूल किया कि वह भारतीय नहीं, बल्कि एक नेपाली नागरिक है। उन्होंने बताया कि बाद में महिला ने अपना असली नाम काजल लामा बताया।