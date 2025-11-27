नेपाल ने 100 के नोट पर छापा विवादित नक्शा, भारतीय क्षेत्रों को किया शामिल; इंडिया ने दिखाया आईना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल ने भारत के खिलाफ एक और कदम उठाया है। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को सौ रुपये के नए बैंक नोट जारी किए जिसमें नेपाल का विवादित क्षेत्र छापते हुए उसमें कुछ भारतीय क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया है।

इस नए मानचित्र में विवादास्पद भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को भी दर्शाया है। भारत ने इसे ''कृत्रिम विस्तार'' करार देते हुए अपना विरोध दर्ज किया है। नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) के नए नोट पर पूर्व गवर्नर महा प्रसाद अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

मानचत्र को किया अपडेट बैंक नोट की जारी करने की तिथि 2081 बीएस के रूप में उल्लेखित है, जो पिछले वर्ष 2024 को दर्शाता है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान नेपाल ने मई 2020 में संसद के अनुमोदन के माध्यम से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को शामिल करते हुए मानचित्र को अपडेट किया था।

मानचित्र के अद्यतन संस्करण के संबंध में स्पष्ट करते हुए एनआरबी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह मानचित्र पहले से ही पुराने सौ रुपये के बैंक नोट में था और इसे सरकार के निर्णय के अनुसार संशोधित किया गया है। विभिन्न मूल्यवर्ग के बैंक नोटों जैसे 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये और 1,000 रुपये में केवल 100 रुपये के बैंक नोट पर नेपाल का मानचित्र है, अन्य पर नहीं।

भारत का कहना है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके हैं। भारत ने 2020 में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेपाल के संशोधित मानचित्र को 'एकतरफा कार्य' करार दिया था और काठमांडू को चेतावनी दी कि इस तरह के 'कृत्रिम विस्तार' को वह स्वीकार नहीं करेगा। भारत से लगी नेपाल की 1850 किमी सीमा पांच भारतीय राज्यों सिक्किम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगी है।

भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नक्शे को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। NDTV ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि मंत्रालय ने कहा है कि यह ‘एकतरफ़ा कदम’ है और इससे “जमीन पर कोई हकीकत नहीं बदलती। भारत का कहना है कि पिछले एक साल से चल रहे इस विवाद में उसने नेपाल को पहले ही चेताया था कि इस तरह “कृत्रिम रूप से दावे बढ़ाना” स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल का कहना है कि सीमा और नक्शे को लेकर भारत–नेपाल के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मुताबिक नेपाल के दावे न तो सही हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों परआधारित।