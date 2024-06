NEET-UG Scam Case: नीट रिजल्ट पर पवन खेड़ा का बयान, बोले- हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल कब पिघलेगा?

नीट मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल कब पिघलेगा, कब उन्हें समझ आएगा कि ये परीक्षा गलत थी, 24 लाख बच्चों और भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अन्याय हुआ है।

#WATCH | On NEET issue, Congress leader Pawan Khera says, " We are waiting to see when will the govt's heart melt, when will they understand that this exam was wrong, injustice happened with 24 lakh children and India's health services" pic.twitter.com/O5szXE2iPz— ANI (@ANI) June 19, 2024