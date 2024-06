'NEET 2024 परीक्षा में नहीं हुआ कोई पेपर लीक', NTA ने 718 और 719 मार्क्स मिलने पर कही ये बात

उन्होंने आगे कहा कि कुछ उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक मिले और 6 उम्मीदवार टॉपर बन गए, जिसकी वजह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमने सभी चीजों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद रिजल्ट जारी किए। 4750 एग्जाम सेंटर्स में सिर्फ 6 सेंटर्स में ही गड़बड़ियां सामने आई है। वहीं, परीक्षा देने वाले 24 छात्रों में से केवल 1600 छात्रों को ही समस्या का सामना करना पड़ा है।

एनटीए डीजी सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। वहीं, पूरी परीक्षा प्रक्रिया बेहद पारदर्शी रही।

