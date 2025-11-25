आत्महत्या या हादसा? चलती ट्रेन से गिरकर NEET एस्पिरेंट की मौत, पुलिस कर रही जांच
राजस्थान के बूंदी जिले में केशोरायपाटन रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने से 21 वर्षीय NEET उम्मीदवार दीपक कुमार की मौत हो गई। वह कोटा में NEET की तैयारी कर रहा था। पुलिस के अनुसार, वह अपनी बहन के साथ ट्रेन में सवार हुआ था, लेकिन खेड़ी रेलवे फाटक के पास गिर गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आत्महत्या की आशंका से इनकार नहीं किया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बूंदी में केशोरायपाटन रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने के बाद 21 साल के एक NEET कैंडिडेट की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक, बिहार के पटना का रहने वाला दीपक कुमार कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में NEET की तैयारी कर रहा था और इंद्रा कॉलोनी के एक हॉस्टल में रह रहा था। उन्होंने बताया कि दीपक की बहन भी कोटा के ही एक अलग गर्ल्स हॉस्टल में रहती है।
सर्किल इंस्पेक्टर हंसराज ने कहा कि दीपक और उसकी बहन सोमवार रात करीब 11.45 बजे कोटा रेलवे स्टेशन से अपने होमटाउन के लिए ट्रेन में सवार हुए। ऑफिसर ने कहा कि जब उसकी बहन सो रही थी, तो वह टॉयलेट गया और खेड़ी रेलवे फाटक के पास गेट से फिसलकर पटरी पर गिर गया।
इंस्पेक्टर हंसराज ने बताया कि रेलवे स्टाफ और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के लोगों ने मंगलवार सुबह करीब 5 बजे उसे पटरियों के पास गंभीर रूप से घायल पाया और उसे कोटा के MBS हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जब ट्रेन मथुरा पहुंची, जहां उन्हें उतरकर पटना के लिए दूसरी ट्रेन लेनी थी तब उसकी बहन को पता चला कि वह गायब है। पुलिस ने आगे कहा कि उसने उसे बार-बार दीपक को फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसकी बहन ने GRP अधिकारियों और रेलवे स्टाफ को इस बात की जानकारी दी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
पहली नजर में ऑफिसर ने इस केस को सुसाइड से इनकार करते हुए कहा कि ये एक्सीडेंट लग रहा है। मौत का सही कारण पता लगाने के लिए केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद बॉडी उसकी बहन और एक रिश्तेदार को सौंप दी गई।
दीपक के हॉस्टल वार्डन ने बताया कि वह सोमवार रात करीब 8.30 बजे अपने ट्रैवल प्लान के बारे में बताए बिना अपने कमरे से निकल गया था।
