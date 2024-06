छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित सांसदों, सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक है। हम सभी छत्तीसगढ़ से यहां (दिल्‍ली) पहुंचे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम और 10 नवनिर्वाचित सांसद बैठक में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं।

#WATCH | Delhi: Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai says, "There is a meeting of all newly elected MPs, CMs, Deputy CMs and state presidents. All of us have reached here from Chhattisgarh. Both of our Deputy CMs and 10 newly elected MPs have reached here to attend the meeting..." pic.twitter.com/d17dtRHqBS