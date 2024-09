'ओ' क्लॉक (O'clock) का इस्तेमाल अंग्रेजी भाषा में वक्त बताने के लिए किया जाता है। 14वीं शताब्दी में पहली बार 'ऑफ द क्लॉक' (of the clock) शब्द का इस्तेमाल किया गया था।

इसके बाद से समय बताने के लिए वन टू 12 के बाद 'ऑफ द क्लॉक' का यूज होने लगा। जैसे- हिंदी में तीन बजे हैं को अंग्रेजी में बताने के लिए - थ्री' ऑफ द क्लॉक (three of the clock) कहा जाता था। बता दे कि मध्ययुगीन काल में चर्च की घंटियों और घड़ी के टावरों से समय मापा जाता था।

यह ओ क्लॉक की असली कहानी

जैसे-जैसे भाषा का विकास हुआ, वैसे ही 'ऑफ द क्लॉक' (of the clock) में ऑफ द (of the) को सिर्फ 'ओ' (O) कर दिया गया। इसके बाद 'ऑफ द क्लॉक' को संक्षिप्‍त रूप में ओ' क्‍लॉक (O'clock) कहा और लिखा जाने लगा।

16वीं शताब्दी तक ओ' क्‍लॉक आम बोलचाल में शामिल हो गया। यानी कि ओ' क्‍लॉक शब्‍द की उत्‍पत्ति अंग्रेजी भाषा में शब्दों को छोटा और सरल बनाने की प्रक्रिया से हुई। इसका असली मतलब ऑफ द क्लॉक (three of the clock) था।