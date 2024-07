Wayanad Landslides Today: लैंडस्‍लाइड क्‍यों होता है, केरल के वायनाड में जिसने मचाई तबाही

What is a landslide disaster and Wayanad Landslides Today Update केरल के वायनाड में भारी बारिश के चलते चार अलग-अलग जगहों पर लैंडस्‍लाइड हुआ है जिसमें चार गांव बह गए। घर पुल सड़कें और गाड़ियां भी बह गईं। अब तक 45 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

केरल के वायनाड में लैंडस्‍लाइड से अब तक 45 की मौत। फोटो- पीटीआई