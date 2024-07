कारगिल की गन हिल और 3-पिंपल से बरस रही थीं गोलियां; फिर भी दस-दस दुश्मनों को एक ने मारा, भारतीय जांबाजों की शौर्य गाथा

यह तस्‍वीर कारगिल वॉर मेमोरियल की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है।

भारतीय और पाकिस्तानी सेना सर्दियों में चोटियों पर बनी चौकियों को खाली कर नीचे चली जाती थीं। गर्मियां आते ही फिर से दोनों ओर की चौकियों पर सैनिकों की तैनाती हो जाती थी, लेकिन साल 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना की सर्दियों में खाली की गई चौकियों पर चोरी-छिपे कब्जा कर लिया था। उस वक्त पाकिस्‍तानी सेना की कमान परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी।

3 मई 1999 को एक चरवाहे ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कश्मीरी वेशभूषा में बड़ी संख्या में लोगों को चहलकदमी करते देखा। उसने सेना की टुकड़ी को इसकी जानकारी दी। तब तक पाकिस्‍तानी सैनिक 15 किलोमीटर आगे आ चुके थे।

5 मई को भारतीय सैनिकों की पहली टुकड़ी यानी कैप्‍टन सौरभ कालिया पांच जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर पहुंचे। पाकिस्‍तानी सैनिकों ने बजरंग चोटी पर कैप्‍टन कालिया समेत अन्‍य जवानों की बेहद बेरहमी से हत्‍याकर शवों के टुकड़े कर दिए। आंखें निकाल लीं। कान काट दिए।

इसके बाद 14 मई को जंग का एलान हुआ। पाकिस्‍तानी घुसपैठियों को भगाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्‍च किया। 26 मई को भारतीय वायुसेना (IAF) ने ऑपरेशन विजय में सहयोग करते हुए ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्‍च किया।

पाकिस्‍तान का मंसूबा सिर्फ करगिल की चोटियों पर कब्‍जा जमाने का नहीं, बल्कि लेह और सियाचिन तक पाकिस्‍तानी झंडा फहराने का था।

दरअसल, पाकिस्‍तान चाहता था कि भारत की सुदूर उत्‍तरी चोटियां, जहां सियाचिन ग्लेशियर की लाइफ लाइन एनएच-1 डी को किसी तरह काट कर उस पर कब्‍जा करने ले। ताकि लद्दाख की ओर जाने वाली रसद के काफिलों की आवाजाही को रोक सके और भारत को मजबूर होकर लेह और सियाचिन छोड़ना पड़े। हालांकि, भारतीय सेना ने उसके नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया।

कारगिल युद्ध में दुश्मन ऊंचाई पर था और हमारे सैनिक नीचे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इजरायल भारत के लिए संकटमोचक बना था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बावजूद इजरायल ने भारतीय सेना को गोला-बारूद, मोर्टार, गोलियां और हथियार मुहैया कराए।

इतना ही नहीं इजरायल की ओर से भारत को ऊंचाई पर निगरानी करने वाले हेरोन और सर्चर जैसे यूएवी भी दिए। इससे भारतीय सेना को घुसपैठियों की सटीक लोकेशन पत चली थी। साथ ही सैटेलाइट्स से फोटोग्राफ भी दिए थे।

इतना ही नहीं, युद्ध के मैदान पर तैनात मिराज 2000H फाइटर के लिए इजरायल ने लेजर गाइडेड बम भी दिए थे। इसकी जानकारी खुद दिल्‍ली स्थित भारतीय दूतावास ने साल 2021 में एक ट्वीट में दी थी।

On this #KargilVijayDiwas, we pay our tributes to India's brave heroes who sacrificed their lives for their nation🙏. @Israel has always stood by #India in every battle, including in the #Kargil mission. Our friendship will continue to flourish with each passing year. 🇮🇱🤝🇮🇳 pic.twitter.com/py5QjIiTNM— Israel in India (@IsraelinIndia) July 26, 2021