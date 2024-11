क्‍या आप भी खा रहे हैं केमिकल वाला आलू? अमोनिया से रातभर में बना देते हैं पुराने को नया; बिगड़ सकती है दिगामी हालत

Are you also eating chemical potatoes अभी हिमाचल और पंजाब के कुछ हिस्‍सों में ही आलू की खुदाई शुरू हुई है जबकि बाकी राज्‍यों में अभी वक्‍त लगेगा। इधर मार्केट में धड़ल्‍ले से नया आलू बिक रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब मंडी सीमित सप्‍लाई है तो फिर बाजार में नया आलू कहां से आ रहा है?

केमिकल से तैयार आलू आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक, जानें असली-नकली आलू की पहचान। जागरण ग्राफिक्‍स टीम