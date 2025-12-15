गैर विज्ञापन डाटा संग्रह के लिए भी यूजर की सहमति जरूरी, NCLAT का वाट्सएप को निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनसीएलएटी ने कहा है कि वाट्सएप मामले में उसकी तरफ से दिया गया आदेश गैर-विज्ञापन उद्देश्यों के लिए यूजर के डेटा संग्रह और शेयरिंग पर भी लागू होता है। प्रतिस्पर्धा आयोग और एनसीएलएटी के पिछले आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने वाली एक याचिका पर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, अपीलकर्ता (वाट्सएप और मेटा) यूजर के डेटा पर एकतरफा दावा नहीं कर सकते। एनसीएलएटी ने कहा, 'हमने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था कि यूजर्स को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि किन उद्देश्यों के लिए और कितने समय के लिए कौन सा डेटा एकत्र किया जा सकता है। कोई भी गैर जरूरी संग्रह या विज्ञापन आदि के लिए संग्रह केवल संबंधित यूजर्स की सहमति से किया जा सकता है।

एक बार यूजर्स को किसी भी स्तर पर डेटा शेय¨रग को लेकर आप्ट इन और आप्ट आउट करने का विकल्प दिया जाता है तो यूजर का अधिकार हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। एनसीएलएटी ने चार नवंबर को वाट्सएप को आंशिक राहत दी थी।