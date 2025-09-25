Language
    भोपाल एयरपोर्ट में तैनात प्रोटोकॉल ऑफिसर का ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:40 PM (IST)

    भोपाल हवाई अड्डे पर प्रोटोकॉल ड्यूटी के दौरान नायब तहसीलदार दिनेश साहू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत के आगमन पर शिष्टाचार ड्यूटी में तैनात किया गया था। ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    Hero Image
    नायब तहसीलदार दिनेश साहू का निधन। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोपाल हवाई अड्डे पर प्रोटोकाल ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार दिनेश साहू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनकी ड्यूटी पर ही तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    गोविंदपुरा में तैनात नायब तहसीलदार को पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत के आगमन पर शिष्टाचार ड्यूटी में तैनात किया गया था।

