भोपाल एयरपोर्ट में तैनात प्रोटोकॉल ऑफिसर का ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोपाल हवाई अड्डे पर प्रोटोकाल ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार दिनेश साहू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनकी ड्यूटी पर ही तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

गोविंदपुरा में तैनात नायब तहसीलदार को पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत के आगमन पर शिष्टाचार ड्यूटी में तैनात किया गया था।

