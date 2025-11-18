Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोपित नौसेना का एक नाविक केरल में गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:45 PM (IST)

    हरियाणा के रहने वाले और दक्षिणी नौसेना कमान में कार्यरत एक नाविक को कोच्चि में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हार्बर पुलिस स्टेशन ने शिकायत दर्ज की। दक्षिणी नौसेना कमान ने कहा कि वे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। नौसेना का कहना है कि वे समुदाय की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीरा का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा निवासी और दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात एक नाविक को मंगलवार को यौन उत्पीड़न के मामले में कोच्चि स्थित उसके किराए के आवास से गिरफ्तार किया गया।

    हार्बर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर नाविक की गिरफ्तार किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान (एसएनसी) ने कहा कि नौसेना प्रोवोस्ट को गिरफ्तारी की जानकारी थी और वह ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लेता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करने को तैयार नौसेना

    उन्होंने आगे कहा कि आरोपों की जांच सक्षम नागरिक प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है। दक्षिणी नौसेना कमान जांच एजेंसी को पूरा सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामले की गहन जांच हो और कानून के अनुसार निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचे।

    उन्होंने कहा कि चूंकि जांच जारी है, इसलिए मामले के विवरण पर आगे टिप्पणी करना अनुचित होगा। हम आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    यह भी पढ़ें: 'शादी का वादा करते मुकर जाना हमेशा...', दुष्कर्म के मामले में केरल हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी 