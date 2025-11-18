नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोपित नौसेना का एक नाविक केरल में गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा निवासी और दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात एक नाविक को मंगलवार को यौन उत्पीड़न के मामले में कोच्चि स्थित उसके किराए के आवास से गिरफ्तार किया गया। हार्बर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर नाविक की गिरफ्तार किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान (एसएनसी) ने कहा कि नौसेना प्रोवोस्ट को गिरफ्तारी की जानकारी थी और वह ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लेता है।

