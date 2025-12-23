Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: हाथ में पिस्तौल और बुर्के की आड़... दिनदहाड़े ज्वेलरी स्टोर से 25 लाख के गहने लूट ले गए चोर

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    नवी मुंबई के सीवुड्स-नेरुल इलाके में सोमवार सुबह एक ज्वेलरी स्टोर में दिनदहाड़े लूट हुई। बुर्का पहने तीन लोगों ने संगम गोल्ड ज्वेलरी स्टोर को निशाना ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    नवी मुंबई के ज्वेलरी स्टोर में दिनदहाड़े लूट (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवी मुंबई के सीवुड्स-नेरुल इलाके में सोमवार सुबह एक ज्वेलरी स्टोर में दिनदहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। तीन अनजान लोगों ने बुर्का पहनकर और चेहरे ढककर संगम गोल्ड ज्वेलरी स्टोर को निशाना बनाया।

    लूटेरों से कैसे दिया लूट को अंजाम?

    लुटेरों में से एक ने ज्वेलर को पिस्तौल दिखाकर धमकाया, जबकि बाकी दो ने डिस्प्ले में रखे सोने के गहने इकट्ठा किए और लूट का माल लेकर फरार हो गए। यह घटना ज्वेलरी स्टोर के CCTV कैमरे में कैद हो गई। लुटेरे एक कार में भारी लूट का सामान लेकर भाग गए, जिसमें उनका साथी स्टोर के बाहर इंतजार कर रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस की जांच जारी

    ACP (जोन-2) मयूर भुजबल ने बताया कि NRI कोस्टल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। चार अज्ञात आरोपियों पर लूट और गंभीर चोट पपहुंचने की कोशिश के साथ लूट या डकैती के अपराध के लिए BNS की संबंधित धाराओं और इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीमें लुटेरों का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं।

    कितने के सामान पर चोरो ने हाथ किया साफ?

    ज्वेलर सुनील शर्मा ने दावा किया है कि लुटेरे लगभग 250 ग्राम सोने के गहने ले गए, जिनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। पुलिस ने शर्मा से लूटे गए सभी गहनों की एक सटीक लिस्ट जमा करने के लिए कहा गया है।

    लूट के बाद शर्मा ने क्या कहा?

    ज्वेलर सुनील शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि जब बुर्का पहने तीन लोग उनकी दुकान में घुसे, तो उन्हें लगा कि वे महिला ग्राहक हैं। लेकिन असल में वे आदमी थे और हिंदी में बात कर रहे थे। उन्होंने उन पर पिस्तौल तान दी और धमकी दी कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो वे उन्हें मार देंगे।