Video: हाथ में पिस्तौल और बुर्के की आड़... दिनदहाड़े ज्वेलरी स्टोर से 25 लाख के गहने लूट ले गए चोर
नवी मुंबई के सीवुड्स-नेरुल इलाके में सोमवार सुबह एक ज्वेलरी स्टोर में दिनदहाड़े लूट हुई। बुर्का पहने तीन लोगों ने संगम गोल्ड ज्वेलरी स्टोर को निशाना ब ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवी मुंबई के सीवुड्स-नेरुल इलाके में सोमवार सुबह एक ज्वेलरी स्टोर में दिनदहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। तीन अनजान लोगों ने बुर्का पहनकर और चेहरे ढककर संगम गोल्ड ज्वेलरी स्टोर को निशाना बनाया।
लूटेरों से कैसे दिया लूट को अंजाम?
लुटेरों में से एक ने ज्वेलर को पिस्तौल दिखाकर धमकाया, जबकि बाकी दो ने डिस्प्ले में रखे सोने के गहने इकट्ठा किए और लूट का माल लेकर फरार हो गए। यह घटना ज्वेलरी स्टोर के CCTV कैमरे में कैद हो गई। लुटेरे एक कार में भारी लूट का सामान लेकर भाग गए, जिसमें उनका साथी स्टोर के बाहर इंतजार कर रहा था।
पुलिस की जांच जारी
ACP (जोन-2) मयूर भुजबल ने बताया कि NRI कोस्टल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। चार अज्ञात आरोपियों पर लूट और गंभीर चोट पपहुंचने की कोशिश के साथ लूट या डकैती के अपराध के लिए BNS की संबंधित धाराओं और इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीमें लुटेरों का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं।
कितने के सामान पर चोरो ने हाथ किया साफ?
ज्वेलर सुनील शर्मा ने दावा किया है कि लुटेरे लगभग 250 ग्राम सोने के गहने ले गए, जिनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। पुलिस ने शर्मा से लूटे गए सभी गहनों की एक सटीक लिस्ट जमा करने के लिए कहा गया है।
लूट के बाद शर्मा ने क्या कहा?
ज्वेलर सुनील शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि जब बुर्का पहने तीन लोग उनकी दुकान में घुसे, तो उन्हें लगा कि वे महिला ग्राहक हैं। लेकिन असल में वे आदमी थे और हिंदी में बात कर रहे थे। उन्होंने उन पर पिस्तौल तान दी और धमकी दी कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो वे उन्हें मार देंगे।
#BREAKING— Nabila Jamal (@nabilajamal_) December 23, 2025
Burqa-clad gunmen loot jewellery store in broad daylight #Maharashtra
Armed assailants disguised in burqas carried out brazen daytime robbery at a gold jewellery shop in Navi Mumbai
Three men stormed inside, threatened staff at gunpoint, grabbed gold ornaments,… pic.twitter.com/8HX1ofIbok
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।