    नवी मुंबई हवाई अड्डा देगा डिजिटल-फिस्ट पैसेंजर कम्युनिकेशन, फ्री वाई-फाई

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:57 AM (IST)

    अडानी समूह का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 25 दिसंबर से शुरू होने वाले वाणिज्यिक संचालन में फ्री हाई-स्पीड वाई-फाई और डिजिटल पैसेंजर कम्युनिकेशन सिस्ट ...और पढ़ें

    25 दिसंबर को वाणिज्यिक संचालन शुरू होगा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अडानी समूह की नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनएमआईएएल) 25 दिसंबर को वाणिज्यिक संचालन शुरू करने पर फ्री हाई-स्पीड वाई-फाई के साथ डिजिटल-फिस्ट पैसेंजर कम्युनिकेशन सिस्टम तैनात करेगी।

    वाई-फाई और एडानी वनएप की सुविधाएं

    वाई-फाई से जुड़ने वाले यात्रियों को एडानी वनएप के माध्यम से रियल-टाइम अपडेट मिलेंगे, जो टर्मिनल में प्रमुख टचपॉइंट्स पर यात्रियों का मार्गदर्शन करेगा। वाई-फाई-एन्बल्ड ऐप फ्लाइट स्टेटस अलर्ट, बोर्डिंग गेट की जानकारी, शेड्यूल और अन्य ऑपरेशनल सूचनाएं सीधे यात्रियों के मोबाइल फोन पर पहुंचाएगा।

    एनएमआईएएल की योजनाएं

    एनएमआईएएल ने अपने कनेक्टिविटी प्लान के तहत बीएसएनएल के साथ मोबाइल नेटवर्क सेवाएं तैनात करने के लिए साझेदारी की है। यह सहयोग सरकार की 'मेड इन इंडिया' पहल के साथ है, जिसमें बीएसएनएल सी-डॉट, तेजस नेटवर्क्स और टीसीएस द्वारा विकसित स्वदेशी टेलकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर रहा है।

    एनएमआईए की विशेषताएं

    नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का दूसरा हवाई अड्डा, पहले चरण में 20 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ शुरू होगा, जिसे समय के साथ 90 मिलियन यात्रियों तक बढ़ाने की योजना है।