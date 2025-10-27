देशभर में SIR का आज होगा एलान, पहले चरण में इन राज्यों में शुरू होगी प्रक्रिया; चुनाव आयोग करेगा घोषणा
चुनाव आयोग देशभर में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) का पहला चरण शुरू करने जा रहा है। पहले चरण में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल शामिल होंगे, जहाँ अगले साल चुनाव हैं। आयोग उन राज्यों में एसआईआर नहीं करेगा जहाँ स्थानीय चुनाव हैं। बिहार में एसआईआर का कार्य पूरा हो चुका है, और अंतिम सूची प्रकाशित हो चुकी है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार के बाद अब देशभर में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण का काम मंगलवार से शुरू हो सकता है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के एलान के लिए सोमवार को बैठक बुलाई है।
पहले चरण में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल भी शामिल होंगे। यहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इनके अलावा जिन सात-आठ अन्य राज्यों में भी एसआईआर शुरू होगा, उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी शमिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक उन राज्यों में एसआईआर का काम पहले चरण में शुरू होगा, जहां 2026 में चुनाव होने हैं।
आगामी मार्च तक पूरा हो जाएगा काम
मतदाता सूची को दुरुस्त किए जाने का काम आगामी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। मार्च के बाद अगले चरण के एसआईआर का एलान होगा, इसमें पहाड़ी राज्यों सहित बाकी बचे सभी राज्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। आयोग ने पिछले दिनों सभी राज्यों के सीईओ के साथ हुई बैठक में एसआईआर जल्द शुरू होने के संकेत भी दिए थे।
कई राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपने पिछले एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियों को अपनी वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दिया है। बता दें कि आयोग उन राज्यों में मतदाता सूची के एसआईआर का कार्य अभी नहीं करेगा जहां स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं या जल्द होने वाले हैं क्योंकि चुनावी मशीनरी इस काम में व्यस्त है।
ऐसे राज्यों में दूसरे और अंतिम चरण में एसआईआर होगा। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। वहां लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी गई थी। बिहार में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।
