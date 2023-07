Weather Update: रेड और ऑरेंज अलर्ट का साये में देश के कई राज्य, दिल्ली सहित कई राज्यों में तेज बारिश की आशंका

National Weather Update मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण ओडिशा पश्चिम खाड़ी के के ऊपर उत्तरी आंध्र तट पर कम दबाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए इसकी वजह से अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ओडिशा में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

तेज बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है।(फोटो सोर्स: जागरण)

