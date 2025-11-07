राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे, प्रधानमंत्री मोदी बोले- यह दिन देशवासियों के लिए होगा ऐतिहासिक

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:29 AM (IST)

    "वंदेमातरम" की 150वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक करार दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे।

    प्रधानमंत्री मोदी ने 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ ऐतिहासिक करार दिया (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। "वंदे मातरम" की 150वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक करार दिया।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे।

    पीएम मोदी ने कहा कि 7 नवंबर का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम वंदेमातरम् गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। यह वो प्रेरक आह्वान है, जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है।

    आगे बोले कि इस विशेष अवसर पर सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली में एक समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। यहां एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। वंदेमातरम् का सामूहिक गायन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होगा।

    धानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी शुक्रवार सुबह लगभग साढ़े नौ बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के वर्षभर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे।

    इस समारोह में मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ, समाज के सभी वर्गों के नागरिकों की भागीदारी के साथ, सार्वजनिक स्थानों पर सुबह लगभग 9:50 बजे वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया जायेगा। 