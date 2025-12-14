Language
    प्रधान पतियों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निगाह टेढ़ी,'प्रॉक्सी' प्रतिनिधित्व की शिकायतों पर मांगा जवाब

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में 'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' के रूप में प्रचलित ''प्राक्सी गवर्नेंस'' पर ...और पढ़ें

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा है कि उसने पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में 'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' के रूप में निरंतर एवं व्यापक रूप से प्रचलित ''प्राक्सी गवर्नेंस'' पर गंभीरता से संज्ञान लिया है।

    आयोग ने यह भी कहा कि ऐसे कार्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आपराधिक कदाचार माने जा सकते हैं, जिसमें खुद को लोक सेवक के रूप में दर्शाना, आपराधिक विश्वासघात और सार्वजनिक कार्यों का गैरकानूनी रूप से ग्रहण शामिल है। यह मुद्दा हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा की ओर से दायर एक शिकायत से जुड़ा है, जिसकी जांच 12 दिसंबर को एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने की थी।

    एनएचआरसी ने कहा, ''शिकायत की जांच करने के बाद आयोग ने पाया कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अदालती फैसलों के बावजूद निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अक्सर नाममात्र की प्रमुख बनकर रह जाती हैं, जबकि वास्तविक प्रशासनिक व निर्णय लेने की शक्तियां उनके पति या पुरुष रिश्तेदारों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे आमतौर पर 'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' प्रथा कहा जाता है।''

    शिकायत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के रिश्तेदारों को संपर्क व्यक्ति या सांसदों एवं विधायकों के प्रतिनिधि के रूप में अनौपचारिक रूप से नियुक्त करने की बात भी कही गई है, जिससे स्थानीय स्व-शासन संस्थानों के कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप होता है। आयोग ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस असंवैधानिक और गैरकानूनी चलन की कड़ी निंदा की है।

    एनएचआरसी ने कहा, ''इस तरह का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों की भावना को कमजोर करता है, अनुच्छेद 243डी के तहत महिला आरक्षण के उद्देश्य को विफल करता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।''

    एनएचआरसी ने बताया कि नौ सितंबर की कार्यवाही के जरिये आयोग में सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले ही मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-12 के तहत इस मामले का संज्ञान लिया था और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। लेकिन जवाब सिर्फ आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा और उत्तराखंड की सरकारों व उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से मिले, जबकि 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने जवाब नहीं दिया।

    मामले की गंभीरता और लगातार गैर-अनुपालन को देखते हुए एनएचआरसी ने अब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-13 के तहत 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती एवं और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के प्रधान सचिवों को सशर्त समन जारी करने का निर्देश दिया है।

    आयोग ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को 30 दिसंबर को सुबह 11.00 बजे विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से होने के लिए कहा गया है। अगर 22 दिसंबर तक आवश्यक रिपोर्ट मिल जाती हैं, तो व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाएगी। बिना किसी वैध कारण के पालन नहीं करने पर दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश-16 नियम-10 और 12 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वारंट जारी करना भी शामिल है।

    एनएचआरसी ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण का मकसद वास्तविक सशक्तीकरण, गरिमा और नेतृत्व सुनिश्चित करना है, न कि सिर्फ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व देना है। कहा कि किसी भी तरह का ''प्राक्सी गवर्नेंस'' लोकतंत्र और कानून के शासन की नींव पर ही हमला करता है।

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)