    नासिक: बच्चों की लड़ाई में कूद पड़े पिता, पिस्तौल से चलाई गोलियां; पुरानी रंजिश में तोड़ डाली कई गाड़ियां

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:52 AM (IST)

    महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में बच्चों की झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने दूसरे पर गोली चलाई और घर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। घटना नवा इस्लामपुर इलाके में हुई, जहां बच्चों की लड़ाई के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में बच्चों की छोटी-सी झड़प ने रातोंरात खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने दूसरे पर दो पिस्तौलों से गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। इस दौरान हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त कीं और पीड़ित को पीटा। हालांकि इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

    घटना शनिवार रात करीब सवा दस बजे नवा इस्लामपुर इलाके में हुई। आयेशानगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि लईक अहमद मोहम्मद कामील (42) ने शिकायत की है कि मेहताब अली शौकत अली ने अपने बच्चों की लड़ाई से गुस्से में आकर 10-12 लोगों के साथ उनका घर तहस-नहस कर दिया।

    गोली चलाने और मारपीट का आरोप

    मेहताब अली पर आरोप है कि उसने दो पिस्तौलों से लईक अहमद पर दो राउंड फायर किए। लईक ने समय रहते झुककर जान बचाई, लेकिन इसके बाद हमलावरों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इस दौरान पीड़ित की चार पहिया और दो पहिया गाड़ियां भी तोड़ दी गईं। लईक का दावा है कि मारपीट में उनका मोबाइल फोन और 50 हजार रुपये गायब हो गए।

    पुलिस के मुताबिक, लईक और मेहताब के बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। इस बार बच्चों की आपसी कहासुनी ने आग में घी डालने का काम किया। रात साढ़े दस से ग्यारह बजे तक चले हंगामे से पूरा इलाका गूंज रहा था।

    पुलिस ने क्या की कार्रवाई?

    आयेशानगर पुलिस ने मेहताब अली को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 10-12 आरोपियों की तलाश जारी है। इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी रात में और रविवार सुबह भी मौके पर पहुंचे। मामले की गहन जांच चल रही है।

    आयेशानगर पुलिस थाने के अधिकारी ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा, "अली को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि भीड़ में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। कानून-व्यवस्था की कोई समस्या न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कल रात और आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। घटना की आगे की जांच जारी है।"

    (समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)

