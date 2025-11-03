नासिक: बच्चों की लड़ाई में कूद पड़े पिता, पिस्तौल से चलाई गोलियां; पुरानी रंजिश में तोड़ डाली कई गाड़ियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में बच्चों की छोटी-सी झड़प ने रातोंरात खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने दूसरे पर दो पिस्तौलों से गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। इस दौरान हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त कीं और पीड़ित को पीटा। हालांकि इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

घटना शनिवार रात करीब सवा दस बजे नवा इस्लामपुर इलाके में हुई। आयेशानगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि लईक अहमद मोहम्मद कामील (42) ने शिकायत की है कि मेहताब अली शौकत अली ने अपने बच्चों की लड़ाई से गुस्से में आकर 10-12 लोगों के साथ उनका घर तहस-नहस कर दिया।

गोली चलाने और मारपीट का आरोप मेहताब अली पर आरोप है कि उसने दो पिस्तौलों से लईक अहमद पर दो राउंड फायर किए। लईक ने समय रहते झुककर जान बचाई, लेकिन इसके बाद हमलावरों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इस दौरान पीड़ित की चार पहिया और दो पहिया गाड़ियां भी तोड़ दी गईं। लईक का दावा है कि मारपीट में उनका मोबाइल फोन और 50 हजार रुपये गायब हो गए।

पुलिस के मुताबिक, लईक और मेहताब के बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। इस बार बच्चों की आपसी कहासुनी ने आग में घी डालने का काम किया। रात साढ़े दस से ग्यारह बजे तक चले हंगामे से पूरा इलाका गूंज रहा था।

पुलिस ने क्या की कार्रवाई? आयेशानगर पुलिस ने मेहताब अली को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 10-12 आरोपियों की तलाश जारी है। इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी रात में और रविवार सुबह भी मौके पर पहुंचे। मामले की गहन जांच चल रही है।