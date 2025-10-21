MP News: नरसिंहपुर में मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी, आरोपित के खिलाफ FIR दर्ज

जेएनएन, नरसिंहपुर/गाडरवारा।मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा मंदिर के एक पुजारी से गाली-गलौज और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुजारी को शख्स ने अपशब्द कहे इंदिरा कालोनी निवासी पंडित अभिषेक दीक्षित, जो दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि यह घटना 15 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे हुई। आरोपी नेपाल सिंह कौरव उनके घर के सामने आया और चिल्लाने लगा। नेपाल सिंह ने पुजारी को यह कहते हुए अपशब्द कहे कि वह दुर्गा मंदिर में पूजा करते हैं और आरोपित उन्हें तीन हजार रुपये महीना देता है, इसके बावजूद वे अच्छे से पूजा नहीं करते।

पुजारी को जान से मारने की दी धमकी जब पुजारी अभिषेक दीक्षित ने गाली देने से मना किया, तो आरोपित नेपाल सिंह कौरव ने गुस्से में उनके घर के बाहर लगे लोहे के गेट को जोर-जोर से हिलाकर तोड़ दिया। इस तोड़फोड़ से लगभग दो हजार रुपए का नुकसान हुआ। जाते-जाते आरोपित ने पुजारी को धमकी दी कि यदि मंदिर में अच्छे से पूजा नहीं की तो जान से मार देगा। इस पूरी घटना को चंद्रप्रकाश दीक्षित और प्रियांशु दुबे ने देखा।