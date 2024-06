Modi 3.0 Oath Live Updates: राष्ट्रपति मुर्मु से मिल नरेंद्र मोदी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 9 जून को लेंगे PM पद की शपथ

उन्होंने आगे कहा कि मैंने राष्ट्रपति को बताया कि हम नौ जून को शपथ लेने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने आगे कहा कि अब राष्ट्रपति भवन बाकी विवरण तैयार करेगा और तब तक हम मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंप देंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा।

#WATCH | Narendra Modi says, "...The President called me just now and asked me to work as the PM delegate and she has informed me about the oath ceremony. I have told the President that we will be comfortable on the evening of the 9th of June. Now the Rashtrapati Bhavan will… pic.twitter.com/uwVHHVjzoh— ANI (@ANI) June 7, 2024