Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Top 10 Creation: नवी मुंबई एयरपोर्ट को किसने किया डिजाइन? ये हैं सबसे आईकॉनिक क्रिएशन

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:27 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जिसका डिज़ाइन विश्व-प्रसिद्ध वास्तुकार जाहा हदीद के फर्म ने तैयार किया है। इस हवाई अड्डे के डिज़ाइन में कमल फूल से प्रेरणा ली गई है जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जाहा हदीद ने कई और भी अद्भुत कृतियाँ बनाई हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    नवी मुंबई एयरपोर्ट को किसने किया डिजाइन?(फाइल फोटो जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस टर्मिनल का डिजाइन विश्व-प्रसिद्ध दिवंगत वास्तुकार जाहा हदीद के फर्म द्वारा तैयार किया गया है। जाहा हदीद बीजिंग डाक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और ग्वांगझू ओपेरा हाउस के डिजाइन के लिए फेमस हैं.

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवी मुबंई हवाई अड्डे के डिजाइन में कमल फूल को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है. आइए जानते हैं प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जाहा हदीद के उन आईकॉनिक क्रिएशन के बारे में जिन्हें उनके द्वारा डिजाइन किया गया है।

    ऑर्ड्रुपगार्ड संग्रहाल

    जाहा हदीद ने ऑर्ड्रुपगार्ड संग्रहालय के लिए एक विस्तार डिजाइन किया है। जिसमें तीखे, कोणीय आकार हैं। इसके काली कंक्रीट की दीवारें पास के जंगल से मेल खाती हैं।

    रिवरसाइड संग्रहालय, ग्लासगो

    रिवरसाइड संग्रहालय ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में रिवर क्लाइड के तट पर स्थित है। इसकी त टेढ़ी-मेढ़ी है और ऐसा लगता है जैसे वह हिल रही हो। यह एक आधुनिक परिवहन संग्रहालय है।

    मैक्सी संग्रहालय, रोम

    रोम स्थित मैक्सी संग्रहालय इटली का 21वीं सदी की कला का संग्रहालय है। इसके गलियारे और सभागार एक-दूसरे से अटैच हैं।

    गुआंगझोउ ओपेरा हाउस, चीन

    गुआंगज़ौ ओपेरा हाउस में काँच और ग्रेनाइट से बनी दो घुमावदार संरचनाएं हैं। यह नदी के किनारे स्थित है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह देखने में प्राकृतिक लगता है।

    शेख जायद ब्रिज, अबू धाबी

    अबू धाबी में शेख़ ज़ायेद ब्रिज पर स्टील के मेहराब हैं जो रेत के टीलों की तरह घुमावदार हैं। रात में, यह पुल जगमगा उठता है और एक जगमगाता हुआ लैंडमार्क बन जाता है।

    हैदर अलीयेव सेंटर, बाकू, अजरबैजान

    कैपिटल हिल रेसिडेंस एक निजी घर है जिसका आकार भविष्योन्मुखी है। यह जंगल में बना है और इसमें ऊँची और जुड़ी हुई जगहें हैं, जो गोपनीयता बनाए रखते हुए मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं।

    लंदन एक्वेटिक्स सेंटर, यूके 

    लंदन एक्वेटिक्स सेंटर 2012 ओलंपिक के लिए बनाया गया था। इसकी छत लहरों जैसी दिखती है। इसका डिज़ाइन अंदर भरपूर रोशनी आने देता है, साथ ही जगह को खुला और हवादार भी रखता है।

    पोर्ट हाउस, एंटवर्प, बेल्जियम 

    पोर्ट हाउस में एक पुराने अग्निशमन केंद्र को एक नए कांच के ढांचे के साथ जोड़ा गया है जो जहाज के धनुष जैसा दिखता है।

    गैलेक्सी सोहो, बीजिंग, चीन 

    अपने तरल स्वरूप के लिए प्रसिद्ध यह कार्यालय, खुदरा और मनोरंजन परिसर पुलों से जुड़ा हुआ है। निचली मंजिलों पर खरीदारी और मनोरंजन क्षेत्र हैं, जबकि ऊपरी मंजिलों पर कार्यस्थल हैं।

    जाहा हदीद कौन थीं?

    गौरतलब है कि जाहा हदीद एक इराकी मूल की ब्रिटिश वास्तुकार थीं। जो क्रांतिकारी विखंडनवादी डिज़ाइनों और समकालीन वास्तुकला में योगदान के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्होंने 1972 में आर्किटेक्चरल एसोसिएशन स्कूल ऑफ़ आर्किटेक्चर में वास्तुकला का अध्ययन करने के लिए लंदन जाने से पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ़ बेरूत में गणित का अध्ययन किया। वो अपनी वास्तु डिजाइन के लिए दुनियाभर में फेसम हैं.

    यह भी पढ़ें- 'कनेक्टिविटी हब, विकसित भारत की झलक और सुपरमार्केट...', नवी मुंबई एयरपोर्ट उद्घाटन पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?