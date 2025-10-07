सरकार के प्रमुख के रूप में पीएम मोदी ने किए 24 साल पूरे, जनता का जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुखिया के रूप में 24 वर्ष पूरे किए। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी शुरुआत को याद करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया। मोदी जी ने बताया कि उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक अस्थिरता के बीच गुजरात को सशक्त बनाने के लिए काम किया। उन्होंने अपनी माता हीराबेन की गरीबों के लिए काम करने की सीख को साझा किया।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को सरकार के प्रमुख के रूप में 24 वर्ष पूरे कर लिए। इसी दिन, सात अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सरकार के मुखिया के रूप में 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर उन्होंने जनता का आभार जताया।

इतने लंबे कार्यकाल में मिली चुनौतियों और उन्हें दूर करने के लिए उठाए कदमों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा - ''इन वर्षों में हर एक दिन, हर एक क्षण मैंने देशवासियों के जीवन को बेहतर करने और उनके विकास के लिए समर्पित भाव से काम करने का प्रयास किया है।''

सरकार के प्रमुख के रूप में पीएम मोदी ने किए 24 साल पूरे भूकंप से मची तबाही के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद की चुनौतियों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से उन्होंने प्राकृतिक संकटों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक सशक्त, समृद्ध और नवनिर्मित गुजरात बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने सरकार के मुखिया के रूप में काम करने लिए अपनी माता हीराबेन की दी गई सीख को भी साझा किया, जिसमें उनकी माता ने गरीबों के लिए काम करने और कभी रिश्वत नहीं लेने की सलाह दी थी। उन्होंने अपनी माता से मिली इस सीख को अमूल्य बताते हुए कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद गुजरात लोगों की इच्छाशक्ति के सहारे गवर्नेंस का पावर हाउस बनकर आगे बढ़ रहा है।

'25 करोड़ लोगों ने गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली' उन्होंने गुजरात में आई शांति और खुशहाली पर संतोष जताया। मोदी ने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री की तरह 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में भी उनके सामने देश को अभूतपूर्व संकटों से निकालने की चुनौती थी। संप्रग के भ्रष्टाचार व कुशासन और दुनिया में भारत की कमजोर होती साख के बावजूद बीते 11 सालों में देश ऐतिहासिक परिवर्तनों का साक्षी रहा। इस दौरान समाज का हर वर्ग सशक्त हुआ। देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चल रही हैं। 25 करोड़ लोगों ने गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली है।