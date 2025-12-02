दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो सकता है नंदीग्राम का चुनाव बाद हिंसा मामला, CBI ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। सीबीआइ ने बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में चुनाव बाद हुई ¨हसा के मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जांच एजेंसी की अर्जी पर शीर्ष अदालत ने नंदीग्राम के 42 तृणमूल नेताओं को नोटिस भेजा है। लगभग 900 पन्नों के इस नोटिस का मुख्य सार यह है कि उन्हें अगले एक महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा कि मामले को दूसरे राज्य में क्यों न स्थानांतरित कर दिया जाए।

नंदीग्राम के तृणमूल कांग्रेस नेता अबू ताहिर ने कहा कि पार्टी ने मामले से निपटने के तरीके पर काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआइ जानबूझकर मामले को भाजपा शासित राज्य में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही है। हम पूरी ताकत से इसके खिलाफ लड़ेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले नंदीग्राम के शीर्ष तृणमूल नेताओं को मामलों और मुकदमेबाजी में व्यस्त रखने के लिए यह तरीका अपनाया गया है। बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद नंदीग्राम के बड़े हिस्से में अशांति फैल गई थी। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े उपद्रवियों पर हमले, तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप लगे थे।