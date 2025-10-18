हल्के टैंक जोरावर से नाग मिसाइल का सफल परीक्षण, दुश्मनों के भी उड़ जाएंगे होश
भारत के स्वदेशी हल्के टैंक से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) नाग एमके ढ्ढढ्ढ का परीक्षण किया किया गया है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। इस टैंक को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है तथा इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने किया है।
इस टैंक को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है तथा इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने टैंक द्वारा मिसाइल के सफल प्रक्षेपण पर डीआरडीओ को बधाई दी है।
रक्षा मंत्री के कार्यालय ने कहा है कि महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए डीआरडीओ ने नाग एमके ढ्ढढ्ढ फायरिंग क्षमता का प्रदर्शन करके हल्के टैंक के विकास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। रेंज, गतिशीलता और सटीकता सहित सभी प्रदर्शन लक्ष्य हासिल कर लिए गए।
