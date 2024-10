Telangana: हैदराबाद में मुथ्यलम्मा मंदिर की मूर्ति को तोड़ा, BJP अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

#WATCH | Union Minister and Telangana BJP president G Kishan Reddy visits Muthyalamma temple in Secunderabad's Mondal division. Muthyalamma temple idol was allegedly vandalised and locals caught one individual and handed them over to police under Market police station limits:… pic.twitter.com/EsMI4Wjfnk — ANI (@ANI) October 14, 2024

केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा, आज सुबह करीब 4 बजे मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने मंदिर में प्रवेश किया और माता की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की। यह शर्मनाक है, कुछ लोगों ने उसे देखा, उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वह चोरी करने नहीं आया था बल्कि हिंदू समाज का अपमान करने आया था...हैदराबाद में अलग-अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, कुछ लोग जानबूझकर हैदराबाद में तनाव पैदा करने और हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मैं इस मुद्दे को देखने के लिए सीएम से भी बात करूंगा। अब पुलिस कमिश्नर को मौके पर बुलाया गया है। इस पर विस्तृत जांच होनी चाहिए...आने वाले दिनों में हैदराबाद के सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। जरूरत पड़ने पर पिकेट लगाए जाने चाहिए और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए।

#WATCH | Union Minister and Telangana BJP president G Kishan Reddy says "...Today morning at around 4 AM, a person from the Muslim community entered the temple and tried to destroy the idol of Mata. This is shameful, some people saw him, caught him, and handed him over to the… https://t.co/JuJJIHCIVn pic.twitter.com/DGs3X9OZo2— ANI (@ANI) October 14, 2024