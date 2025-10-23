संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुस्लिमों ने मांगी दुआ, हजरत पहलवान शाह दरगाह पर चढ़ाई चादर
वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए देशभर में प्रार्थनाएँ हो रही हैं। बैतूल में मुस्लिम समुदाय ने पहलवान बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ की। मुस्लिम युवाओं ने महाराज के चित्र के साथ विशेष प्रार्थना की, जो सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। भक्तों का कहना है कि प्रार्थनाओं से महाराज के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए देशभर में प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बैतूल के मुस्लिम समाज के लोगों ने आपसी सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए पहलवान बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाकर उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ और लंबी आयु की दुआ मांगी।
मुस्लिमों ने प्रेमानंद महाराज के लिए की दुआ
दरगाह परिसर में मुस्लिम युवाओं ने संत प्रेमानंद महाराज के चित्र को हाथों में लेकर विशेष प्रार्थना की। यह दृश्य सांप्रदायिक एकता और आपसी भाईचारे का उदाहरण बना। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज अस्वस्थ चल रहे हैं, जिससे उनके अनुयायियों में चिंता है। देशभर में मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लोग उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं।
दरगाह पर चादर चढ़ाकर स्वास्थ्य की कामना
भक्तों का कहना है कि लगातार की जा रही दुआओं और प्रार्थनाओं के चलते महाराज के स्वास्थ्य में सुधार भी देखा जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष शारिक खान सहित नूर पाशा खान, जौहर पटेल, असलम काजी, शेख सलीम, सईद शाह बाबा, शेख आरिफ, इरफान नूरानी, शेख निसार, इकबाल खान, फिरदौस खान, वसीम शेख और खुर्शीद अली आरिफ कुरैशी आदि मौजूद रहे।
