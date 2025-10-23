संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुस्लिमों ने मांगी दुआ, हजरत पहलवान शाह दरगाह पर चढ़ाई चादर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए देशभर में प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बैतूल के मुस्लिम समाज के लोगों ने आपसी सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए पहलवान बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाकर उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ और लंबी आयु की दुआ मांगी।

मुस्लिमों ने प्रेमानंद महाराज के लिए की दुआ दरगाह परिसर में मुस्लिम युवाओं ने संत प्रेमानंद महाराज के चित्र को हाथों में लेकर विशेष प्रार्थना की। यह दृश्य सांप्रदायिक एकता और आपसी भाईचारे का उदाहरण बना। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज अस्वस्थ चल रहे हैं, जिससे उनके अनुयायियों में चिंता है। देशभर में मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लोग उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं।