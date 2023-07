'दुनिया को शांति का संदेश भेज सकता है भारत' मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव के बयान पर क्या बोले NSA डोभाल?

नई दिल्ली, एएनआई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा, जो उदारवादी इस्लाम के प्रसिद्ध विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, ने मंगलवार को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में संयुक्त रूप से अन्य धार्मिक नेताओं और शिक्षाविदों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को शांति का संदेश भेज सकता है।

मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा ने कहा कि भारतीय समाज में मुस्लिम घटकों को अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व है कि वे भारतीय नागरिक हैं। उन्हें अपने संविधान पर भी गर्व है।

अल-इस्सा ने कहा कि हम एक साझा उद्देश्य के साथ विभिन्न समुदायों और विविधता तक पहुंचते हैं। हमने भारतीय ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुना है। हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान ने मानवता के लिए बहुत योगदान दिया है। हम जानते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से सह-अस्तित्व में रहना हमारा एक साझा उद्देश्य है।

