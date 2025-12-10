ईसाई महिला का हिंदू रीति-रिवाज से मुस्लिम करेगा अंतिम संस्कार, जोधपुर में हुई हार्ट अटैक से मौत

जागरण संवाददाता, जोधपुर। यूक्रेन से भारत घूमने पहुंची एक ईसाई महिला की मौत हो गई। वह यहां अपने एक परिचित के यहां रुकी थी। यूक्रेनी दूतावास की ओर से नियुक्त इंडियन फ्यूनरल सर्विस एजेंसी के प्रतिनिधि को मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंप दिया गया। जिस प्रतिनिधि को यूक्रेनी महिला की बाडी सौंपी गई, वह मुस्लिम है।

अब ईसाई महिला का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से मुस्लिम द्वारा किया जाएगा। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना के अधिकारी ईश्वर चंद्र पारीक के अनुसार, यूक्रेन की 58 वर्षीय कैटरीना यहां 19 सेक्टर में परिचित गौरव मिश्रा के घर पर रुकी थीं।

टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आई महिला की हार्ट अटैक से मौत हुई है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह की आधिकारिक पुष्टि होगी। घर में रहने वाले लोगों के अनुसार सोने के बाद देर तक नहीं उठने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।