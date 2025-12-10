Language
    ईसाई महिला का हिंदू रीति-रिवाज से मुस्लिम करेगा अंतिम संस्कार, जोधपुर में हुई हार्ट अटैक से मौत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:25 AM (IST)

    ईसाई महिला का हिंदू रीति-रिवाज से मुस्लिम करेगा अंतिम संस्कार (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, जोधपुर। यूक्रेन से भारत घूमने पहुंची एक ईसाई महिला की मौत हो गई। वह यहां अपने एक परिचित के यहां रुकी थी। यूक्रेनी दूतावास की ओर से नियुक्त इंडियन फ्यूनरल सर्विस एजेंसी के प्रतिनिधि को मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंप दिया गया। जिस प्रतिनिधि को यूक्रेनी महिला की बाडी सौंपी गई, वह मुस्लिम है।

    अब ईसाई महिला का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से मुस्लिम द्वारा किया जाएगा। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना के अधिकारी ईश्वर चंद्र पारीक के अनुसार, यूक्रेन की 58 वर्षीय कैटरीना यहां 19 सेक्टर में परिचित गौरव मिश्रा के घर पर रुकी थीं।

    टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आई महिला की हार्ट अटैक से मौत हुई है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह की आधिकारिक पुष्टि होगी। घर में रहने वाले लोगों के अनुसार सोने के बाद देर तक नहीं उठने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया

    यूक्रेन में मृतका के बेटे को सूचित किया गया

    यूक्रेन मेंमृतका के बेटे को सूचित किया गया है। परिचित गौरव मिश्रा की इच्छा पर यूक्रेनी दूतावास के जरिए इंडियन फ्यूनरल सर्विस एजेंसी को हायर किया गया, जिसकी ओर से जोधपुर के कापरड़ा निवासी छोटू खान मेहर को नियुक्त किया गया। छोटू खान द्वारा अब हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा।