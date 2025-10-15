केरल में हिजाब पहनकर स्कूल जा सकेगी मुस्लिम छात्रा, शिक्षा मंत्री ने मांगी जांच रिपोर्ट

स्कूल प्रशासन से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी गई है। शिवनकुट्टी ने यह निर्देश एर्नाकुलम के शिक्षा उपनिदेशक द्वारा पेश रिपोर्ट के बाद जारी किया। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि स्कूल की ओर से गंभीर चूक हुई है।

पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने मंगलवार को कोच्चि में ईसाई समुदाय द्वारा संचालित प्राइवेट स्कूल को निर्देश दिया कि वह मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखने दें।

पल्लुरुथी स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने आठवीं कक्षा की छात्रा के हिजाब पहनने को लेकर उसके अभिभावक के साथ विवाद बढ़ने के बाद सोमवार को दो दिन के लिए बंद कर दिया था।

मामले का पता तब चला जब छुट्टियों की घोषणा करते हुए प्रिंसिपल सिस्टर हेलेना आरसी द्वारा जारी पत्र इंटरनेट मीडिया पर सामने आया।

प्रिंसिपल ने लिखा कि बिना यूनिफार्म के आई छात्रा, उसके माता-पिता और कुछ लोगों के दबाव बनाने और हंगामा के कारण मानसिक तनाव का हवाला देते हुए कुछ छात्रों और स्टाफ सदस्यों ने छुट्टी मांगी थी। इसलिए अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया।