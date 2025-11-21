पिस्तौल, कारतूस और जाली नोटों का भंडार... मुर्शिदाबाद से दो संदिग्ध गिरफ्तार; जांच में जुटी पुलिस

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बांग्लादेश की सीमा से सटे मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर स्टेडियम इलाके से शुक्रवार को पुलिस ने एक पुरुष और एक महिला को भारी संख्या में अत्याधुनिक पिस्तौल, मैगजीन, कारतूस और जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि यह हथियार बिहार लाए गए थे। असलहे के साथ गिरफ्तार तस्कर के नाम अल्फाज मंडल और मोनिका बीबी बताया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों ही मुर्शिदाबाद जिले के जलंगी घोषपाड़ा के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले वे बिहार के मुंगेर गए थे। वहां से वे हथियार लेकर फरक्का आए और फरक्का से वे बस से बहरामपुर में पहुंचे थे। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

मुर्शिदाबाद में हथियारों का जखीरा बरामद जिले के अतिरक्त पुलिस अधीक्ष रसप्रीत सिंह ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और तलाशी के दौरान सेवन-पाइंट फाइव एमएम पिस्तौल और कारतूस मिले है। बरामद सभी पिस्तौल नई हैं।