देवर-भाभी मिलकर कर रहे थे ये कांड, पुलिस पहुंची तो आंखों पर नहीं हुआ यकीन; सच्चाई जान सब हैरान
कोलकाता से सटे मुर्शिदाबाद जिले में पुलिस ने जाली नोटों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में, एक देवर-भाभी की जोड़ी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से छह लाख रुपये के जाली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बांग्लादेश की सीमा से सटे मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज थाने की पुलिस ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने देवर-भाभी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार लोगों के पास से छह लाख रुपये मूल्य के जाली नोट बरामद किए गए हैं। जाली नोटों की तस्करी कहां की जा रही थी? इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीनों को मंगलवार रात शमशेरगंज के डाकबंगला तारापुर से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार लोगों के नाम मरियम बीबी, खबीर शेख और बेलाल हुसैन हैं। मरियम और बेलाल देवर-भाभी हैं। गिरफ्तार सभी लोगों के घर मालदा के वैष्णवनगर थाने क्षेत्र के बैद्यनाथपुर गांव में हैं।
