सांप के काटने से मौत का मामला निकला मर्डर, बेटों ने ही रच डाली पिता की हत्या की साजिश; क्या है पूरा मामला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स की सांप के काटने से हुई मौत का मामला अब एक मर्डर केस निकला है। आरोप है कि पीड़ित के अपने बेटों ने बड़े लाइफ इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए यह साजिश रची थी।

कैसे रची गई हत्या की पूरी साजिश? 56 साल के ई पी गणेशन एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट थे। इसी साल अक्टूबर महीने में पोथथुरपेट्टई गांव में अपने घर पर मृत पाए गए थे। परिवार ने बताया था कि उनकी मौत सांप के काटने से हुई है। शुरू में पुलिस ने इस मौत को एक हादसा मानकर केस दर्ज किया था।

इंश्योरेंस कंपनी ने जताया शक इस मामले में बाद में इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करते समय एक इंश्योरेंस एजेंट ने मौत के हालात पर शक जताया। कंपनी ने गणेशन के नाम पर ली गई कई बड़ी पॉलिसी और नॉमिनी के बर्ताव का हवाला दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने नॉर्थ जोन की पुलिस महानिरीक्षक आसरा गर्ग (IPS) को अलर्ट किया, जिसके बाद मामले की गहराई से जांच शुरू हुई।

बेटों ने रची थी पिता के मौत की साजिश तिरुवल्लूर के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शुक्ला के अनुसार, 'बेटों ने अपने पिता का करीब तीन करोड़ रुपये का इंश्योरेंस करवाया था।' जांचकर्ताओं के मुताबिक, बेटों ने अपने पिता की मौत को सांप के काटने का हादसा दिखाने के लिए हत्या की साजिश रची और इसके लिए जहरीले सांपों का इंतजाम करने के लिए कुछ लोगों की मदद ली।

कैसे दिया गया वारदात को अंजाम? हत्या से करीब एक हफ्ते पहले भी एक कोशिश की गई थी। उस समय एक कोबरा का इंतजाम किया गया और उसे पीड़ित के पैर पर कटवाया गया था। हालांकि, यह प्लान फेल हो गया क्योंकि सांप का काटना जानलेवा साबित नहीं हुआ।