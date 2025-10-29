पुष्कर के ग्राम डूंगरिया कला में युवक की हत्या, खेत में लहूलुहान पड़ा मिला शव; फैली सनसनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम डुंगरिया कला गांव में पीह रोड पर बालाजी के मंदिर के पास खेत के किनारे युवक की हत्या कर दी गई। लहूलुहान अवस्था में पड़ी मिली लाश से समूचे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त डूंगरिया कला निवासी 50 वर्षीय नंदाराम मेघवाल के रूप में की गई हैं।

कड़ेल पंचायत के डुंगरिया कला गाँव इस मजदूर ने एक दिन पहले ही अपनी जान माल को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। रात बीती नहीं कि उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुष्कर थाना सीआई विक्रम सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुचे । शव को पोस्टमार्टम के लिए पुष्कर के राजकीय अस्पताल भेजा गया । एफएसएल टीम भी मौके पर पहुची और सबूतों की पड़ताल शुरू की ।

अजमेर में युवक की हत्या सीआई विक्रम सिंह ने बताया कि शव पर किसी धारदार हथियार के निशान थे जिससे घटना हत्या ही लग रही है । उन्होंने बताया कि मृतक का अपने ही परिवार से विवाद चल रहा था । मामले की जांच की जा रही है ।प्राप्त जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय नंदाराम मेघवाल डुंगरिया कला का था और मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था । लंबे समय से अपने बीबी बच्चों से इसका विवाद चल रहा था, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई थी । मृतक की बीबी बच्चों के साथ पुष्कर में रहती है जबकि मृतक डुंगरिया कला में ही रहता था।

पुलिस जांच में जुटी सूत्रों के अनुसार अपने साथ अनहोनी की आशंका के चलते मृतक ने कल ही अपने पिता मंगाराम मेघवाल के साथ जाकर पुष्कर थाने में सुरक्षा की गुहार लगाई थी और रात में ही हत्या हो गईं । मृतक के पिता मंगाराम ने बताया कि कल उसके बेटे ने अनहोनी की आशंका जताई थी तो उन्होंने अपने बेटे को अपने साथ बासनी चलने को कहा लेकिन बेटे ने कहा कि पुलिस जांच के लिये घर आ सकती है इसलिए उसका घर में रहना जरूरी है ।