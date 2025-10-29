Language
    पहले चाकू-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, फिर महिला के शव को जलाया; आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:30 PM (IST)

    दिल्ली के पास चरौटी गांव में एक युवती की जली लाश मिली। पुलिस ने सालिकराम पैकरा नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर हत्या का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर पर चाकू और डंडे से वार के निशान मिले हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी का युवती से प्रेम संबंध था, लेकिन मनमुटाव के बाद उसने युवती की हत्या कर दी और शव को जला दिया।

    युवती की हत्या कर शव जलाया। जागरण फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो दिन पहले ग्राम चरौटी में पैरावट में जली मिली युवती की लाश को लेकर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप के अनुसार, आरोपित ने युवती की हत्या के बाद उसे जला दिया था।

    घटना 25 अक्टूबर की है। ग्राम चरौटी में पैरावट में जली हुई तेजस्विनी पटेल की लाश मिलने के बाद पुलिस ने उसका पोस्टमार्ट कराया। पीएम रिपोर्ट में मृतिका के शरीर पर चाकू व डंडे से वार के चिन्ह मिले। इस आधार पर पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि युवती के साथ मजदूरी करने वाला एक युवक सालिकराम पैकरा के साथ पूर्व में उसके प्रेम संबंध थे।

    युवती की हत्या कर शव जलाया

    पुलिस ने आरोपित सालिकराम को पकड़ा तो उसने हत्या करने की बात स्वीकारी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में प्रेम संबंध के पश्चात मनमुटाव होने पर दोनों अलग हो गए थे। अब आरोपित फिर से उसके साथ संबंध बनाना चाह रहा था। घटना की रात आरोपित ने बहाने से युवती को बुलाया और उससे संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। युवती के विरोध से वह आक्रोशित हो गया और चाकू व डंडे से वार कर उसे मार डाला। हत्या के पश्चात पैरावट में आग लगाकर उसमें युवती के शव को जला दिया।

    हत्या के बाद घर जाकर सोया

    पुलिस के अनुसार, युवती की हत्या के बाद आरोपित सालिकराम पैकरा सीधे अपने घर चला गया। सुबह उठकर वह ग्राम डमरू चला गया। आरोपित की सामान्य स्थिति देखकर किसी को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ।

    युवतियों के नाम से दर्जनों एकाउंट

    पुलिस ने बताया कि आरोपित सालिकराम पैकरा महिलाओं के वेशभूषा में रहने व फोटो खिंचवाने का शौकीन था। जांच में पुलिस को अलग-अलग युवतियों के नाम से इंटरनेट मीडिया में ढेरों आइडी बनी मिली। इन्हें सालिकराम ही चलाया करता था। पुलिस ने बताया कि वह इन आइडी से युवती बनकर लोगों से चेटिंग भी किया करता था।