पहले चाकू-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, फिर महिला के शव को जलाया; आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो दिन पहले ग्राम चरौटी में पैरावट में जली मिली युवती की लाश को लेकर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप के अनुसार, आरोपित ने युवती की हत्या के बाद उसे जला दिया था।

घटना 25 अक्टूबर की है। ग्राम चरौटी में पैरावट में जली हुई तेजस्विनी पटेल की लाश मिलने के बाद पुलिस ने उसका पोस्टमार्ट कराया। पीएम रिपोर्ट में मृतिका के शरीर पर चाकू व डंडे से वार के चिन्ह मिले। इस आधार पर पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि युवती के साथ मजदूरी करने वाला एक युवक सालिकराम पैकरा के साथ पूर्व में उसके प्रेम संबंध थे।

युवती की हत्या कर शव जलाया पुलिस ने आरोपित सालिकराम को पकड़ा तो उसने हत्या करने की बात स्वीकारी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में प्रेम संबंध के पश्चात मनमुटाव होने पर दोनों अलग हो गए थे। अब आरोपित फिर से उसके साथ संबंध बनाना चाह रहा था। घटना की रात आरोपित ने बहाने से युवती को बुलाया और उससे संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। युवती के विरोध से वह आक्रोशित हो गया और चाकू व डंडे से वार कर उसे मार डाला। हत्या के पश्चात पैरावट में आग लगाकर उसमें युवती के शव को जला दिया।

हत्या के बाद घर जाकर सोया पुलिस के अनुसार, युवती की हत्या के बाद आरोपित सालिकराम पैकरा सीधे अपने घर चला गया। सुबह उठकर वह ग्राम डमरू चला गया। आरोपित की सामान्य स्थिति देखकर किसी को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ।