नगर पालिका भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन, बंगाल में मंत्री के आवास सहित सात ठिकानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में नगर पालिका भर्ती घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मंत्री फिरहाद हकीम के आवास सहित सात ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई नगर पालिका में अवैध नियुक्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में है। ईडी घोटाले से जुड़े दस्तावेज और सबूत जुटा रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। ईडी ने शुक्रवार को नगर पालिका भर्ती घोटाले के मामले की जांच के सिलसिले में बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के कार्यालय सहित कोलकाता में सुबह से ही सात स्थानों पर मैराथन तलाशी अभियान चलाया।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी ने साल्टलेक स्थित मंत्री के निवास सह कार्यालय और दमदम नगरपालिका के पूर्व अधिकारियों के आवासों पर छापे मारे। शहर के लेकटाउन में मंत्री के पुत्र के रेस्तरां पर भी तलाशी अभियान चलाया गया।
भर्ती घोटाले में ईडी की छापेमारी
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी की टीम ने नागेरबाजार इलाके में एक पार्षद के घर और दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की। उत्तर कोलकाता के ठनठनिया कालीबाड़ी इलाके में एक घर और शहर के दक्षिणी हिस्से में न्यू अलीपुर में एक वकील के आवास पर भी छापेमारी की गई।
मंत्री के कार्यालय से अहम दस्तावेज जब्त किए गए
छापेमारी का उद्देश्य भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े दस्तावेज को एकत्र करना था। सूत्रों के मुताबिक मंत्री के कार्यालय से अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इससे पहले जनवरी 2024 में ईडी ने मंत्री सुजीत बोस के आवास और कार्यालय की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए बोस ने केंद्रीय एजेंसी पर चुनावों से पहले उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाने का आरोप लगाया था।
