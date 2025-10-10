नगर पालिका भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन, बंगाल में मंत्री के आवास सहित सात ठिकानों पर छापेमारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। ईडी ने शुक्रवार को नगर पालिका भर्ती घोटाले के मामले की जांच के सिलसिले में बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के कार्यालय सहित कोलकाता में सुबह से ही सात स्थानों पर मैराथन तलाशी अभियान चलाया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी ने साल्टलेक स्थित मंत्री के निवास सह कार्यालय और दमदम नगरपालिका के पूर्व अधिकारियों के आवासों पर छापे मारे। शहर के लेकटाउन में मंत्री के पुत्र के रेस्तरां पर भी तलाशी अभियान चलाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भर्ती घोटाले में ईडी की छापेमारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी की टीम ने नागेरबाजार इलाके में एक पार्षद के घर और दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की। उत्तर कोलकाता के ठनठनिया कालीबाड़ी इलाके में एक घर और शहर के दक्षिणी हिस्से में न्यू अलीपुर में एक वकील के आवास पर भी छापेमारी की गई।