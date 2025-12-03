ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव की घटेगी दूरी, देश की पहली शहरी टनल का काम शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों को देखते हुए, महायुति सरकार यह पक्का कर रही है कि हाई-वैल्यू और हाई-विज़िबिलिटी प्रोजेक्ट्स शुरू हों।

मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ी छलांग लगाते हुए, ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव टनल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रोजेक्ट के लिए टनल बोरिंग मशीन (TBM) लॉन्च की। ये टनल शहर के ऑरेंज गेट के पूर्वी इलाकों को मरीन ड्राइव से जोड़ती है।

टनल की क्या है विशेषता?

यह टनल ईस्टर्न फ्रीवे को कोस्टल रोड नेटवर्क से जोड़ेगी। इसका अलाइनमेंट लगभग 700 प्रॉपर्टीज़ के नीचे से गुजरता है, जिसमें सदियों पुराने हेरिटेज स्ट्रक्चर भी शामिल हैं।

इस ट्विन टनल की कुल लंबाई 9.96 km है, जिसमें 3-3.5 km के हिस्से में दो लेन और एक इमरजेंसी लेन होगी।

इसमें एडवांस्ड वेंटिलेशन, ITS स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए AI-इनेबल्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल होगा।

प्रोजेक्ट का महत्व

एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाने पर, यह टनल लोगों के हजारों घंटे बचाएगी। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए MMRDA का कमिटमेंट तारीफ के काबिल है।

यह पहल मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और शहर के लंबे समय के ग्रोथ विजन को सपोर्ट करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी।

एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन

ट्विन-टनल प्रोजेक्ट के साथ, एक और अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है। जिसे एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन कहा जा रहा है।

यह प्रोजेक्ट यात्रियों को साउथ मुंबई से ठाणे तक सिर्फ 25-30 मिनट में सफर करने में मदद करेगा। MMRDA ने 13।9 km लंबे, पूरी तरह से एलिवेटेड 6-लेन हाई-स्पीड कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है।