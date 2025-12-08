वेद, चरक संहिता के बारे में पढ़ेंगे मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र, 900 से अधिक कालेजों में भी लागू होना नियम
मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र अब वेद और चरक संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। विश्वविद्यालय ने इन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र अब वेद, चरक संहिता के बारे में पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय के 900 से अधिक कालेजों के छात्रों को अब संख्या का वर्गमूल निकालने का उस तरीके को सीखने का अवसर मिलेगा जिसे तरीके से महान गणितज्ञ आर्यभट्ट वर्गमूल निकाला करते थे।
वह यह भी जानेंगे कि कैसे आचार्य सुश्रुत ने दो हजार वर्ष पूर्व प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की थी।मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित भारतीय ज्ञान प्रणाली (आइकेएस) की पहली पाठ्यपुस्तक में आयुर्वेद, भारतीय रसायन विज्ञान, भारतीय सौंदर्यशास्त्र, योग, नाट्यशास्त्र, प्राचीन खेल, प्राचीन युद्ध रणनीतियों संबंधित जानकारियां शामिल हैं।
यह अनिवार्य विषय सभी संबद्ध कालेजों के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर और पुस्तक के संपादक डा. प्रकाश मस्त्राम, के अनुसार पुस्तक के कंटेंट का चयन सभी विषयों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिसमें वाणिज्य से लेकर भाषाशास्त्र तक शामिल हैं।
यह पुस्तक आइकेएस पाठ्यक्रम से संबंधित है, जिसमें वेद, चरक संहिता, आर्यभटीय, अर्थशास्त्र का उल्लेख है। उन्होंने कहा, हम 1947 में भारत नहीं बने, हम हजारों वर्षों से हैं। यही हमारी पुस्तक का सार है।
