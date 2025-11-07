Language
    मुंबई के मरीन ड्राइव पर दो वाहनों में टक्कर के बाद लगी आग, काफी देर यातायात रहा ठप

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:32 PM (IST)

    मुंबई में शुक्रवार शाम को एक कार की टक्कर में लगी आग के बाद दो वाहन जलकर खाक हो गए। वाहनों में आग की वजह से व्यस्ततम यातायात समय के दौरान मरीन ड्राइव पर लगभग 30-45 मिनट तक यातायात ठप रहा। अधिकारियों नेबताया कि आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

    मुंबई के मरीन ड्राइव पर दो वाहनों में टक्कर के बाद लगी आग (फोटो- एएनआई)

    एएनआई, मुंबई। मुंबई में शुक्रवार शाम को एक कार की टक्कर में लगी आग के बाद दो वाहन जलकर खाक हो गए। वाहनों में आग की वजह से व्यस्ततम यातायात समय के दौरान मरीन ड्राइव पर लगभग 30-45 मिनट तक यातायात ठप रहा। अधिकारियों ने बताया कि आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 

    बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अनुसार, यह घटना शाम करीब 7.57 बजे मरीन ड्राइव पर एयर इंडिया बिल्डिंग चौक के पास हुई।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग तब लगी जब एक टैक्सी ने ट्रैफिक जाम में एक एसयूवी को टक्कर मार दी। पास की एक रिहायशी इमारत में काम करने वाले प्रत्यक्षदर्शी संजय मित्रा ने बताया कि जब टैक्सी ने एसयूवी को पीछे से टक्कर मारी, तो टैक्सी में आग लग गई। जैसे ही ड्राइवरों में बहस शुरू हुई, आग जल्द ही एसयूवी तक फैल गई।