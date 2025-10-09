मुंबई में रफ्तार का कहर: पोर्श-बीएमडब्ल्यू की रेस में हादसा, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब एक पोर्श कार कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू के साथ रेसिंग के दौरान डिवाइडर से टकरा गई।

इस टक्कर में पोर्श का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, हालांकि अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों कारें तेज रफ्तार में रेसिंग कर रही थीं, तभी पोर्श अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद नीले रंग की पोर्श पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।