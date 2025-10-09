Language
    मुंबई में रफ्तार का कहर: पोर्श-बीएमडब्ल्यू की रेस में हादसा, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:48 AM (IST)

    मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देर रात पोर्श और बीएमडब्ल्यू के बीच रेसिंग के दौरान एक हादसा हुआ। पोर्श कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों कारें तेज गति से रेसिंग कर रही थीं। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे में पोर्श बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 

    इस टक्कर में पोर्श का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब एक पोर्श कार कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू के साथ रेसिंग के दौरान डिवाइडर से टकरा गई।

    इस टक्कर में पोर्श का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, हालांकि अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों कारें तेज रफ्तार में रेसिंग कर रही थीं, तभी पोर्श अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद नीले रंग की पोर्श पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    हादसे की जांच शुरू

    पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें पोर्श का अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर नजर आ रहा है।

    यह हादसा उस वक्त हुआ, जब मुंबई की सड़कें रात के समय अपेक्षाकृत खाली थीं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रेसिंग के दौरान दोनों कारों की रफ्तार बेहद तेज थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ।

