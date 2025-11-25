Language
    दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स... 4 साल की लापता बच्ची को माता-पिता से मिलवाया; आनंद महिंद्रा का इमोशनल पोस्ट वायरल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:59 PM (IST)

    मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने मुंबई पुलिस की सराहना की है, जिन्होंने सीएसएमटी स्टेशन से लापता हुई चार साल की बच्ची आरोही को छह महीने बाद ढूंढकर उसके परिवार से मिलवाया। बच्ची मई 2025 में अपने पिता के इलाज के लिए मुंबई आई थी और स्टेशन के पास से लापता हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की और कई शहरों में खोजबीन की।

    आनंद महिंद्रा ने मुंबई पुलिस की सराहना की। फोटो - सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने मुंबई पुलिस की जमकर तारीफ की है। महिंद्रा ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, 'मुंबई पुलिस…आपने हमें उम्मीद और खुशी का गिफ्ट दिया है। सिर्फ इसी वजह से, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स में से एक हैं।'

    दरअसल ये पोस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से लापता हुई एक चार साल की बच्ची आरोही के बारे थे थी। जिसे छह मुंबई पुलिस ने छह महीने बाद ढूंढ निकाला और उसके परिवार से मिलवाया।

    आरोही का परिवार सोलापुर से है और मई 2025 में पिता के इलाज के लिए मुंबई आया था। इसी दौरान CSMT स्टेशन के पास से आरोही लापता हो गई थी।

    इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सैकड़ों CCTV कैमरों की जांच की। कई शहरों और रेलवे स्टेशनों (लोकमान्य तिलक टर्मिनस, भुसावल, वाराणसी कैंट) में पोस्टर बांटा और कई राज्यों में कोऑर्डिनेट करना किया। खबर है कि कुछ ऑफिसर अपनी शर्ट की जेब में उसकी तस्वीर रखते थे।

    बाद में एक लोकल पत्रकार की मदद से बच्ची को वाराणसी के एक अनाथालय से खोज निकला गया। बच्ची को किडनैपर (जो अभी भी फरार है) ने वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया था। जहां से उसे एक शेल्टर में ले जाया गया था। शेल्टर में कुछ समय के लिए उसका नाम 'काशी' रखा गया था।

    पुलिस ने वीडियो कॉल से उसकी पहचान कन्फर्म की। उसे 14 नवंबर को 'चिल्ड्रन्स डे' पर उसके माता-पिता से इमोशनल रीयूनियन के लिए मुंबई वापस लाया गया। आनंद महिंद्रा ने मोहिनी माहेश्वरी की लिखी दिल को छू लेने वाली कहानी शेयर करके पुलिस फोर्स की लगातार कोशिशों की तारीफ की।