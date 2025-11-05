Language
    Video: मुंबई में पटरी से उतरकर हवा में लटका मोनोरेल का डिब्बा, दो लोगों की बची जान

    By Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    मुंबई के वडाला डिपो में एक मोनोरेल ट्रेन परीक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, सिर्फ ड्राइवर और इंजीनियर भीतर थे। जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। 

    मुंबई में हादसे का शिकार हुई मोनोरेल (स्क्रीनग्रैब पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। मुंबई में मोनोरेल की टेस्टिंग के दौरान हादसा हो गया। परीक्षण के दौरान मोनोरेल पटरी से उतर गई और उसका आगे का कुछ हिस्सा हवा में उठ गया। ट्रेन के अंदर कोई यात्री नहीं था। जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। टेस्टिंग के दौरान मोनोरेल में सिर्फ ड्रावर और एक इंजीनियर सवार थे। जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया।

    अधिकारियों ने बताया कि वडाला डिपो स्टेशन के पास ट्रायल रन के दौरान एक नई मुंबई मोनोरेल रेक क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि ट्रेन के अंदर कोई यात्री नहीं था। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना के वक्त मोनोरेल की टेस्टिंग हो रही थी और इसलिए उसमें कोई यात्री नहीं था।

    सुबह 9 बजे की घटना

    दुर्घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। एक दमकल अधिकारी ने बताया कि मोनोरेल से चालक दल के दो सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में ट्रेन का पहला डिब्बा हवा में लटका दिखाई दे रहा है।

    अलाइनमेंट क्षतिग्रस्त

    महा मुंबई मेट्रो रेल ऑपरेशंस लिमिटेड ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, जब यह घटना हुई तब ट्रेन सिग्नलिंग परीक्षण से गुजर रही थी और उसे कुछ नुकसान हुआ। इस घटना में ट्रेन का अलाइनमेंट क्षतिग्रस्त हो गया।

    अधिकारियों ने पहले बताया था कि बार-बार आ रही तकनीकी समस्याओं के बीच, सिस्टम अपग्रेडेशन कार्य के लिए मुंबई में मोनोरेल यात्री सेवाओं को 20 सितंबर से अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मोनोरेल कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद थे।

    महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने हाल के दिनों में कई बार मोनोरेल सेवाओं को प्रभावित करने वाली तकनीकी गड़बड़ियों की विस्तृत जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया है, जिसमें 15 सितंबर और 19 अगस्त को हुई बाधाएं भी शामिल हैं, जब सैकड़ों यात्री अलग-अलग स्थानों पर दो मोनोरेल ट्रेनों में फंस गए थे। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)