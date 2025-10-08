मुंबई मेट्रो को मिली नई 'लाइफ लाइन', साउथ मुंबईकरों का सफर बनाएगी आसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में चलनेवाली मध्य एवं पश्चिम रेलवे की लोकल (उपनगरीय) ट्रेनों को अब तक मुंबई की ‘लाइफ लाइन’ कहा जाता था। आज से 34 किमी. लंबी मेट्रो-3 के रूप में मुंबई को तीसरी लाइफ लाइन मिल गई है। तीन तरफ समुद्र से घिरी मुंबई का दिल दक्षिण मुंबई माना जाता है। जहां नरीमन प्वाइंट जैसा कार्पोरेट हब होने के साथ-साथ, मंत्रालय, विधानभवन, कई बैंकों के मुख्यालय एवं ताजमहल तथा ट्राइडेंट जैसे पांच स्टार होटल इत्यादि हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र गेटवे आफ इंडिया, मरीन ड्राइव एवं चौपाटी भी यहीं हैं। मुंबई के इस हिस्से में काम करने के लिए लोगों को मध्य एवं उत्तरी हिस्से में बसे उपनगरों से आना पड़ता है। इसके लिए मध्य रेलवे एवं पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनें एक बड़ा सहारा होती हैं। लेकिन महानगर की बढ़ती आबादी के कारण सामान्यतः हर तीन मिनट पर उपलब्ध होनेवाली इन लोकल ट्रेनों भी सुबह के समय उत्तर से दक्षिण की ओर जानेवाली एवं शाम को दक्षिण से उत्तर की ओर आनेवाली लोकल ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है, कि उनमें चढ़ना और उतरना भी मुश्किल होता है।

लोकल ट्रेनों की लाइनों के मध्य बनाई गई भूमिगत मेट्रो-3 अब लोकल ट्रेनों की इन दोनों लाइनों के मध्य बनाई गई भूमिगत मेट्रो-3 लाइन मुंबईवासियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रही है। मुंबई के भीड़भाड़ भरे मध्य भाग में रहनेवाले लोग इस मेट्रो का उपयोग कर अंधेरी उपनगर के पूर्व एवं आईआईटी मुंबई एवं पवई जैसे स्थानों के पश्चिमी हिस्से से मेट्रो-3 पर सवार होकर दक्षिण मुंबई के कफ परेड तक सीधे पहुंच सकते हैं। मेट्रो-3 की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसका रूट कार्यालयीन क्षेत्रों से होते हुए तैयार किया गया है, जहां से लोग बिना आटो-टैक्सी का सहारा लिए मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। मेट्रो की यह लाइन मध्य रेलवे के दक्षिणी छोर के अंतिम स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एवं पश्चिम रेलवे के दक्षिणी छोर के अंतिम स्टेशन से भी करीब चार किमी. आगे, यानी समुद्र के बिल्कुल किनारे कफ परेड तक पहुंचाती है।